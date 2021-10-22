Bursluluk parası almaya hak kazanan öğrenciler bursluluk parası ile ilgili yaptıkları aramaları hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilere öğrenciler her ay düzenli olarak bursu ödeniyor. Peki, Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Bursluluk parasının yatacağı tarih ve miktar sorgulanıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine verilen burslar her ay düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından anlaşmalı banka üzerinden yatırılıyor. Peki, Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021, ne kadar? İOKBS burs miktarı 2021

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ay başından itibaren ödenir.

Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenecektir.

BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.' bilgisi yer aldı