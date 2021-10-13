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Burslu yüksek lisans öğrencileri hakkında flaş açıklama

13 Ekim 2021 Çarşamba - 10:28 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 10:28

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lisansüstü öğrenciler için kritik açıklama. Resmen duyuruldu, yeni detaylar paylaşıldı. Bakan Mahmut Özer, yurt dışında lisansüstü öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin, yurda döndüklerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli adımların atılacağını söyledi.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB) burs programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören yüksek lisans ve  doktora öğrencileriyle bir araya geldi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim  Genel Müdürlüğünce hazırlanan çevrim içi "MEB Yurt Dışı Bursiyerleri Buluşma  Etkinliği"ne katılan Özer, yurt dışında lisansüstü öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin, yurda döndüklerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli  adımların atılacağını belirtti.
 
Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretimde büyük gelişme kat ettiğini  aktaran Bakan Özer, 2002'de yaklaşık 70 olan üniversite sayısının şu anda 200'ü aştığını bildirdi.
 
Bu sayının, yükseköğrenimdeki okullaşma oranına da yansıdığını  bildiren Mahmut Özer, 2002'de yüzde 14'ler seviyesinde olan yükseköğretimdeki okullaşma oranının şu anda yüzde 44'ün üzerine çıktığını kaydetti.
 
Yükseköğretime erişimin kolaylaştığını ifade eden Mili Eğitim Bakanı  Özer, şöyle devam etti:
 
"Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğinin artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde  ayakları üzerinde durması için çok kıymetli. Bu büyümenin sürdürülebilir olması  için özellikle doktora mezun sayısının artırılmasına ihtiyaç var. Doktora mezun  sayısının artması, sadece yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını  karşılamak için değil, ayrıca sanayinin Ar-Ge çalışmalarını yürütebilmesi için de  oldukça kritik."
 
Bakanlığın yıllardan beri başarıyla sürdürdüğü bu programın,  Türkiye'nin doktora mezunu ihtiyacı konusunda büyük fayda sağladığını vurgulayan  Özer, "Bu programdan mezun olmuş, üniversitelerimizde bilim insanı olarak hizmet  veren ve bürokraside önemli katkı sunan bursiyerlerimiz var. Bu da programın,  ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için ne kadar önemli bir  fonksiyona sahip olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.
 
Yaklaşık 50 ülkeden 1400 bursiyerin katıldığı çevrim içi toplantıda  öğrenciler, Özer'e öğrenim gördükleri ülkelerde karşılaştıkları sorunları, görüş,  öneri ve taleplerini iletti.
 
50 ülkede 4 bin 312 öğrenci öğrenim görüyor
 
1416 sayılı Kanun kapsamında 1929'dan itibaren üniversitelerin ve kamu  kurumlarının yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere MEB tarafından yurt  dışına burslu öğrenci gönderiliyor.
 
MEB bursuyla şu anda İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Ürdün  ve Kanada başta olmak üzere 50 ülkede, 4 bin 312 öğrenci öğrenim görüyor.

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