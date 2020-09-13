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Bursaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Bursaspor - Adana Demirspor maçı canlı izlenebilecek mi, şifresiz mi?

13 Eylül 2020 Pazar - 13:42 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 13:42

TFF 1. Lig yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. TFF 1. Ligin ilk haftasında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor ve Adana Demirspor maçı şifresiz mi?


TFF 1. Lig 2020-2021 futbol sezonu başladı. Bir üst lige çıkmak için 18 takımın birbirleriyle yarışacak. İlk maç Bursaspor - Adana Demirspor arasında olacak. Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor, 2019-2020 sezonunda üst lige yükselmeye çok yakınken play-off maçlarında elenmişti ve şimdi Süper lig için mücadele edecek. Adana Demirspor ise Süper Lig hasretini nihayete kavuşturmak istiyor. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor bugün saat kaçta?

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adana Demirspor arasında oynanacak maç 13 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebildiği için Bursaspor - Adana Demirspor maçı TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebilecek. 

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıkları ise Gökhan Memişoğlu ve Hüsnü Emre Çelimli.

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