Bursaspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Bursaspor - Adana Demirspor maçı canlı izlenebilecek mi, şifresiz mi?

TFF 1. Lig yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. TFF 1. Ligin ilk haftasında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor ve Adana Demirspor maçı şifresiz mi?

TFF 1. Lig 2020-2021 futbol sezonu başladı. Bir üst lige çıkmak için 18 takımın birbirleriyle yarışacak. İlk maç Bursaspor - Adana Demirspor arasında olacak. Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor, 2019-2020 sezonunda üst lige yükselmeye çok yakınken play-off maçlarında elenmişti ve şimdi Süper lig için mücadele edecek. Adana Demirspor ise Süper Lig hasretini nihayete kavuşturmak istiyor. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor bugün saat kaçta?

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adana Demirspor arasında oynanacak maç 13 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebildiği için Bursaspor - Adana Demirspor maçı TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıkları ise Gökhan Memişoğlu ve Hüsnü Emre Çelimli.