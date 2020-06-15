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Bursa Valisi Canbolat: Vakada artışlar yaşanıyor

DHA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 1:55 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 2:01

Bursa Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından Bursalılara uyarıda bulunarak "Corona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım" açıklamasında bulundu.


Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bursa'da artan korona virüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" açıklamasında bulundu. Vali Canbolat'ın yaptığı açıklama şöyle;
 
"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım."
 

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