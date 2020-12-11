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Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

DHA |  11 Aralık 2020 Cuma - 16:28 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 16:28

Bursa Valiliği'nce yarın kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.


Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.12.2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar güney yönünden kuvvetli (50-70 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
 

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