Bursa Uludağ Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alıyor! Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne 161 sözleşmeli personel alınacak. Hemşire, psikolog, diyetisyen, biyolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar 20 Temmuz'da sona erecek. Peki, Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı şartları...
Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına göre 100 hemşire, 3 eczacı, 4 psikolog, 3 diyetisyen, 1 biyolog, 3 fizyoterapist, 42 sağlık teknikeri ve 5 sağlık personeli alınacak.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.
Adaylar başvurularını Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi http://personelalimi.uludag.edu.tr adresinden yapılacak.
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Uludağ Üniversitesi personel alımı başvuruları 20 Temmuz'da sona erecek.