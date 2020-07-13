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- Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ kura sonuçları sorgulama - Mustafakemalpaşa TOKİ sonuçları isim listesi öğrenme!
Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ kura sonuçları sorgulama - Mustafakemalpaşa TOKİ sonuçları isim listesi öğrenme!
13 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 17:18
Mustafakemalpaşa TOKİ kura çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ kura sonuçları, Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi 694 / 100000 Konut Toplukonut Projesi’ne başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2+1 486, 3+1 208 konutun hak sahibinin belirleneceği Mustafakemalpaşa TOKİ kura çekilişi saat 14.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilmeye başlandı. Mustafakemalpaşa TOKİ kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Bursa Mustafakemalpaşa kura sonuçları belli oldu mu? Mustafakemalpaşa kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama ekranı…
Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ sonuçları hakkındaki aramalar arttı. TOKİ Bursa Mustakemalpaşa kura sonuçları 2020, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bursalılar tarafından sorgulanıyor. 2+1 486, 3+1 208 toplam 694 kişinin konut sahibi olacağı Mustafakemalpaşa TOKİ kuraları, saat 14.00’de çekilmeye başladı. İşte Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…
MUSTAFAPAŞA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
Bursa Mustafakemalpaşa TOKİ kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ BURSA MUSTAFAKEMALPALA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TOKİ KURA SONUÇLARI
Mustafakemalpaşa TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020