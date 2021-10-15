Bursa Kestel fabrika yangını son durum! Bursa fabrika yangını hangi firma, yangın söndü mü?

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. Peki, Bursa fabrika yangını hangi firma, yangın söndü mü? Bursa Kestel fabrika yangını son durum…

Kestel'deki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. Binadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. İşte Bursa Kestel fabrika yangını son durum...

Bursa Kestel fabrika yangını son durum

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü.

Bursa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı kısa sürede sararken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, işçiler ise fabrikadaki malları alevlerin arasından kurtarmak için canla başla mücadele etti. Havadan çekilen görüntüler de yangının büyüklüğünü gözler önüne sererken, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle bölgedeki 5 fabrika tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Alevler ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, büyük heyecan yaşandı. Fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Firmanın ismi ise henüz paylaşılmadı.

İşçiler malları tahliye etmeye çalıştı

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerideki malları tahliye etmeye çalıştı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler içindeki fabrika drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu

Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti. Polisler, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aynı ilçede geçtiğimiz hafta bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.