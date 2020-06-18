Bursa Gemlik TOKİ 2020 kura çekimi canlı izle - TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları (500 konut) isim listesi!

Bursa İli Gemlik İlçesi 500 / 100000 Konut Projesi, Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bursa Gemlik TOKİ kura çekilişi sonunda, 2+1 350, 3+1 150 konutun hak sahibi belli olacak. 500 konutun hak sahibinin belirleneceği Bursa Gemlik TOKİ kura sonuçları, 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekiliş sonrasında belli olacak. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 500 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte Bursa Gemlik TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ Gemlik kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Bursalıların gözü bugün çekilecek Bursa Gemlik TOKİ kura sonuçlarında. Bursa Gemlik TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 350, 3+1 150 toplan 500 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları saat 10.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Bursa Gemlik TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları isim listesi 2020…

BURSA GEMLİK TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Bursa Gemlik kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ BURSA GEMLİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ BURSA GEMLİK KURA SONUÇLARI 2020

Bursa Gemlik kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BURSA GEMLİK TOKİ KURA SONUÇLARI

GEMLİK TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.