BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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- Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi
17 Şubat 2021 Çarşamba - 8:21 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 8:21