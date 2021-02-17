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Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi

17 Şubat 2021 Çarşamba - 8:21 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 8:21

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa  (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -  Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),  09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) -  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa  (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği  bildirildi.
 

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