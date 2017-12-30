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Bursa'da terör operasyonu! DEAŞ, PKK/KCK, DHKP-C...

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 10:47 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 10:47

Bursa'da, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi  alınan tedbirler kapsamında, merkez Osmangazi ilçesinde belirlenen 2 adrese  düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 3 kişiyi  yakaladı.
 
Jandarma Özel Harekat Timi'nin de destek verdiği operasyonda birçok  örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
 
Merkez Yıldırım ilçesinde ise sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK  propagandası yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin  ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Gürsu ilçesinde de sosyal medyadan terör örgütü DHKP-C propagandası  yaptığı belirlenen zanlı yakalandı.
 
 

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PKK/KCK DEAŞ DHKP-C Bursa terör
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