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Bursa'da tekstil deposunda yangın! Ekipler müdahale ediyor

DHA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 16:17 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 16:17

Bursa’da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.


Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
 
Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi.
 
Duman, kent merkezinin de birçok farklı noktasından izlendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 
 
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
 
Bursa’da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, dronla havadan görüntülendi.
 
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Bursa yangın depo
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