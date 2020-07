Bursa'da tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız diyen korku lobisi Türkiye'yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir. Devrim otomobilin hepimizin bildiği hazin hikayesi, mali ve yerli üretim hamlemizin serencamını bizlere tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Daha düşünce aşamasında engellenmeye çalışan bu projenin her safhası ayrı bir utanç ve ibret kaynağıdır.

Hayatlarında bir tek çivi bile çakmamış olanlar koro halinde iftira yarışına koyuldular. Menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da, farı da varmış manşetleriyle seviyelerini, cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadık. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi atanların eline yüzüne bulaştı. 7'den 70'e 83 milyonun tamamı milletimizin her bir ferdi ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içerden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Biz de bu beklentileri boşa çıkarmamamız için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Tüm dünyanın yatırımları durdurduğu veya askıya aldığı dönemde Türkiye olarak her alanda projelerimize hız verdik. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları, eser ve hizmet siyaset imizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseldi. Bugün temelini attığımız Türkiye'nin otomobili fabrikası ise işte bu yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Bugün burada yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

EĞİTİMLİ KÖPEK VE ATA İSİM VERDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiyenin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ne katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi aldı, yetkililer köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan, buradaki yavru köpeklere isim verdi. Buradaki labradov cinsi köpeğe 'Boran', bir ata ise 'Yağızkan' ismini verdi.

İlk seri araç 2022’de banttan inecek

İnşaatı 18 ayda tamamlanacak olan tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek.

Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç tesisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

Rakamlarla TOGG tesisi

• İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

• Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

• 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

• 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

• TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

• Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

• 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

• 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

İstanbul -İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

• Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.