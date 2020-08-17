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Bursa'da silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 1:36

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, şüpheli Hakan A. (24), takip ettiği Tuncay A'ya,  İvazpaşa Mahallesi Eskiyol Sokak'taki bir markete girdiği sırada yanındaki  pompalı tüfekle ateş etti.
 
Marketin önünde bekleyen İsmail N. ve Emre A'ya da ateş açan Hakan A,  araçla olay yerinden kaçtı.
 
Silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda  bulundu.
 
Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.  Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay A'nın durumunun ağır olduğu  öğrenildi.
 
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması  için çalışma başlattı.

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Bursa Osmangazi silahlı saldırı
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