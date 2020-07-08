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Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

DHA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:29 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 18:29

Bursa'da silah kaçaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda İnegöl ve İznik ilçelerinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen 7 kişiyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 9 mm çapında 9 tabanca fişeği, 4 tabanca fişeği ve 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Bursa silah kaçakları operasyon
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