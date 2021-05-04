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Bursa'da servis aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı...

DHA |  04 Mayıs 2021 Salı - 8:36 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 9:01

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge' de işçileri taşıyan servis aracının bariyere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.


Bursa'nın  Gemlik ilçesinde  sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza, sabah saatlerinde Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Kent merkezinden ilçedeki bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim S. yönetimindeki 16 S 2837 servis midibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yola devrildi. Kazada, 1 kişi hayatanını kaybederken 2'si ağır, 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı

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