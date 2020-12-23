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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

DHA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 14:01 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 14:01

Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Ufuk Gezercan da yaşamını yitirdi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Gezercan'ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 7'ye çıktı.


Bursa'da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Ufuk Gezercan da yaşamını yitirdi.
 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Gezercan'ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 7'ye çıktı.
 

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