Bursa'da sahte içki faciası! Ölü sayısı giderek artıyor

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. 11 kişinin ise hastanelerde devam ederken, Bursa Polisi kayıp 20 litre kayıp sahte içkinin peşinde. Hastanedeki 11 kişiden 6'sı yoğun bakımda tedavi görüyor. Olayla ilgili 2 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Sahte alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer'in ardından 39 yaşındaki İrfan Çivi de hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan 11 kişiden 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada sahte alkolü temin edip edip sattığı belirlenen Uğur K. ve Erhan O. gözaltına alındı.

BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili (51) ile Ferdi Nilüfer'in (37) ardından İrfan Çivi de (39) hayatını kaybetti.

Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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