Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde plakası belirsiz bir otomobilin bagajında oturan çocuğun, atı boynuna bağlı iple çekerek, koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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Bursa'da pes dedirten görüntü! Arabanın bagajından...
Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) | 16 Haziran 2021 Çarşamba - 23:09 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 23:09