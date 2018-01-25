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Bursa'da özel okula FETÖ operasyonu

25 Ocak 2018 Perşembe - 9:50 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 9:50

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında özel bir lisesinin sahibi ve ortağı olan eşi ile okul müdürü gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde  daha önce FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla KHK ile kapatılan ve bir süre  sonra yeniden açılan Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Özel Mavi Deniz  Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul  müdürü S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.
 
Operasyonda İ.D, eşi M.D. ve S.K. gözaltına alındı.
 
Polis, Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nde de arama ve inceleme  başlattı. Gözaltına alınan okul sahibi İ.D. erken saatlerde okula getirildi.  Okula gelen ekipler bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin  kopyalarını aldı.
 
Öte yandan, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye  para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula  yönlendirildiği öğrenildi.
 
Arama ve incelemelerin sürdüğü okulda görev yapan bazı öğretmenler  hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla  işlem yapıldığı bildirildi.
 

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FETÖ operasyonu Bursa özel okul
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