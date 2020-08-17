Bursa'da orman yangını! Validen flaş açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor." ifadesini kullandı.

Yangının, yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanında zarara yol açtığı bildirildi.

Şüpheli gözaltında

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı, bu kişiyi de emniyet güçlerimiz aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs. Kendisiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı da tespit edilemedi. Şu an emniyette gözetim altında." diye konuştu.