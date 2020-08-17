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Bursa'da orman yangını! Validen flaş açıklama

DHA, AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:06 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 18:03

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Üçevler mevkisinde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.


Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangını  kontrol altına alındı. 
 
Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Üçevler mevkisinde mezarlığa yakın  bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.
 
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge  Müdürlüğüne ait 10 arazöz, bir ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3  helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza  memuru ve 60 yangın söndürme işçisiyle müdahalede bulunuldu.
 
 
Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesince 30 araç ve 50 personel, Nilüfer  Belediyesine ait 5 tanker, Mudanya Belediyesinden 2 tanker, İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğünce (AFAD) de 4 araç ve 20 personel sevk edildi.
 
65 araç ve 142 personelden oluşan ekipler, yoğun dumanın kentin  batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının, çevredeki binalara  sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.
 
 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın  kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor." ifadesini kullandı.
 
Yangının, yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanında zarara yol açtığı  bildirildi.
 
Şüpheli gözaltında
Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat,  gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı, bu kişiyi  de emniyet güçlerimiz aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs. Kendisiyle  ilgili herhangi bir terör bağlantısı da tespit edilemedi. Şu an emniyette gözetim  altında." diye konuştu.
 
 
 
Canbolat, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi bölgenin tekrar  ağaçlandırılacağını aktardı.
 
Öte yandan, yangını çıkardığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce yakalanan V.O. (37), emniyet  müdürlüğüne getirildi.
 
Zanlının, bir araçla bölgeye geldiği ve "payp" adı verilen cam  aparatla uyuşturucu kullandıktan sonra yangını çıkartıp olay yerinden uzaklaştığı  iddia edildi.
 
Şüphelinin, çevredeki güvenlik kameralarınca belirlenerek takibe  alınan aracının Küçük Sanayi Sitesi civarında olduğu tespit edildikten sonra bu  bölgede yakalandığı öğrenildi.
 
 
 
Bakan Pakdemirli: Bursa ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınlara ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, Bursa'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucunda Muğla Milas yangını da kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadesini kullandı.

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