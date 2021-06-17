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Bursa'da okulda vahşet! Eşini defalarca bıçaklayıp böyle bekledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) |  17 Haziran 2021 Perşembe - 19:20 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 19:20

Bursa’da Atalay D. (30), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D.’yi (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda defalarca bıçaklayarak, başında bekledi. Bircan D., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Atalay D. ise gözaltına alındı.


Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesindeki Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Atalay D., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D.'nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Atalay D., yanında getirdiği bıçağı defalarca eşine sapladı. Bircan D., kanlar içinde yere yığılırken, Atalay D. de eşinin başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bircan D., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atalay D. ise olay yerinde gözaltına alındı. 2 çocuk annesi Bircan D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bircan D.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
 
Öte yandan Bircan D.'nin, 9 Şubat'ta sosyal medya hesabından, eşiyle çektirdiği fotoğrafı 'Mutlu anılar biriktiriyoruz' notuyla paylaştığı görüldü. 
 

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Bursa temizlik görevlisi okul
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