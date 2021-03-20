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Bursa'da korkutan fabrika yangını!

DHA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 1:44 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 1:44

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, karton fabrikasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının ardından küle dönen fabrika kullanılmaz hale geldi.


Yangın, saat 21.30 sıralarında Ovaazatlı Mahallesinde bulunan karton fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, karton ve yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.
 
Alevlerin fabrikayı sardığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü karton fabrikasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken küle dönen fabrika kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Bursa Mustafakemalpaşa yangın
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