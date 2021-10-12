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Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

AA |  12 Ekim 2021 Salı - 12:56 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 13:16

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.
 
Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor." ifadesini kullandı.
 
 
Canbolat, kendisinin de bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.

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Bursa Kestel patlama kimya fabrikası
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