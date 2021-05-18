Bursa'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mustafakemalpaşa ilçesi geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Bursa yönüne giden Mehmet Yusuf Karataş'ın kullandığı 34 NG 8372 plakalı otomobil, Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında Ufuk Yılmaz yönetimindeki 34 CMZ 571 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de şarampole devrildi. Kazada 34 CMZ 571 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sezer Sertaç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yusuf Karataş, Ufuk Yılmaz, eşi Sevgi Yılmaz ve çocukları Alparslan ile Alper Yılmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.