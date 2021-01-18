Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine bağlı Kırıntılı Mahallesindeki ormanlık alanda karda kamp yapan 8 dağcı kayboldu. En son Menekşe Mevkii’ndeyken irtibat kurulan dağcılardan son 5 saattir haber alınamadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede kayıp dağcıları bulmak için çalışma başlattı. Kayıp dağcıların İznik’li olmadıkları gezi amaçlı geldikleri belirtildi.
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- Bursa’da kayıp dağcı alarmı! 8 dağcıdan haber alınamıyor
Bursa’da kayıp dağcı alarmı! 8 dağcıdan haber alınamıyor
İHA | 18 Ocak 2021 Pazartesi - 1:20 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 1:25