Bursa'da 'Karanlık Gökyüzü Parkı' kurulacak

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliğine üyelik için hazırlık yapan Bursa Büyükşehir Belediyesince, dünyada 92 örneği bulunan ve Samanyolu gözlemi etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve sportif etkinlikler için "Karanlık Gökyüzü Parkı" oluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelişen teknoloji, nüfus artışı, tüketim gibi faktörler dış aydınlatmanın elektrik tüketimindeki payını her geçen gün artırıyor. Buna paralel olarak son yıllarda ışık kirliliği de önemli bir çevre sorunu olarak öne çıkmaya başladı.

Kullanılmayan alanların aydınlatılması ve kullanılan alanlarda gereğinden fazla aydınlatma yapılmasının tüm dünyada enerji tüketim maliyetlerini artırmasından yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Amatör Astronomi Derneği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle Bursa'da ışık kirliliği ölçümleri yapıldı.

Kent nüfusunun yüzde 90'ının yaşadığı 1021 farklı noktada gerçekleştirilen ölçümler sonucunda ışık kirliliği haritası oluşturuldu. Haritada yeşil renkler ışık kirliliği yoğunluğunun en fazla olduğu yerler, mavi renkler ışık kirliliği yoğunluğunun azalmaya başladığı noktalar olarak öne çıktı.

Işık Kirliliği Araştırma Projesi Sonuç Raporu'nda, 2016 yılında güncellenen ABD Hava Kuvvetleri Savunma Meteoroloji Uydusu Programı ile yeryüzünün uzaydan çekilen gece görüntüleri kullanılarak elde edilen bilimsel verilere de yer verildi. Bu verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 97,8'i ışık kirliliği altında yaşıyor ve nüfusun yüzde 49,9'u Samanyolu'nu hiç görmüyor.

Bir yandan ışık kirliliğine yol açan etkilerin belirlenmesi ve kirliliğin önüne geçilmesi için çalışma başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Işık Kirliliği Haritası'na göre Bursa'da kirliliğin en az olduğu bölgeye Karanlık Gökyüzü Parkı kazandırmak için çalışma yürütüyor.

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliğinin belirlediği standartlara uygun olarak Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nın Bursa'ya kazandırılması amaçlanıyor.

Işık kirliliğinden en az etkilenen İnegöl ilçesi Başalan Yaylası'na kazandırılması planlanan Karanlık Gökyüzü Parkı kapsamında turizmin çeşitlendirilmesi ve macera turizmine yönelik çalışmalar için tematik bir gözlem parkı oluşturulacak. Yaylanın doğal dokusu korunarak uygulanması öngörülen proje çerçevesinde park, kamu erişimine açık olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Meclisinin mart ayı ikinci oturumunda Bursa'nın Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliğine üye olmasına yönelik çalışmalara başlanmasının oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Aktaş, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın küresel bir sorun halini aldığı günümüzde çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Işık kirliliğinin de önemli bir çevre sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Son zamanlarda en fazla konuştuğumuz konu su tasarrufu, enerji tasarrufu. Işık kirliliği konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz bu proje aynı zamanda turizm açısından da kentimize çeşitlilik kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.