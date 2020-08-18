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Bursa'da kafede yangın çıktı

18 Ağustos 2020 Salı - 15:13 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 15:13

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.


İnegöl'e bağlı Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki kafede, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşletme yetkililerinin ihbarıyla kafeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kafede hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 
 
 

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Bursa İnegöl kafe
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