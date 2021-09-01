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Bursa'da hastan bahçesinde hayatını kaybetmişti! İnceleme başlatıldı

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 18:13 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 18:13

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi bahçesinde bir kadının yaşamını yitirmesiyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.


Müdürlükten yapılan açıklamada, "acil müdahalenin gecikmesi nedeniyle  bir vatandaşın vefat ettiği" iddiası üzerine açıklamaya gerek duyulduğu  belirtildi.
 
Bursa Şehir Hastanesi kampüs alanı içinde dün saat 10.36 sularında bir  kişinin yere düştüğü ihbarının alınmasıyla ekiplerin hareket geçtiği bildirilen  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"İhbar üzerine 112 ve hastane Mavi Kod ekipleri olay yerine  yönlendirilmiştir. Olay yerine intikal eden 112 ve Mavi Kod ekiplerince hastaya  gerekli müdahale yapılmış ancak hasta kurtarılamamıştır. Yapılan incelemede,  hastanın kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının bulunduğu ve haftalık  takibinin yine Bursa Şehir Hastanesi'nde yapıldığı belirlenmiştir. Bakanlığımızca  olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır."

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Bursa Şehir Hastanesi kadın
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