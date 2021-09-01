Bursa'da hastan bahçesinde hayatını kaybetmişti! İnceleme başlatıldı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi bahçesinde bir kadının yaşamını yitirmesiyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "acil müdahalenin gecikmesi nedeniyle bir vatandaşın vefat ettiği" iddiası üzerine açıklamaya gerek duyulduğu belirtildi.

Bursa Şehir Hastane si kampüs alanı içinde dün saat 10.36 sularında bir kişinin yere düştüğü ihbarının alınmasıyla ekiplerin hareket geçtiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: