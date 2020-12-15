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Bursa'da hareketli dakikalar! Polise hakaret etti, sonra...
Bursa'da Gamze S. (25), maske takması için kendisini uyaran polis ekiplerine iddiaya göre saldırıp, hakaret etti. Bu sırada olay yerine gelen, genç kadının annesi olduğunu öne süren kadın, Gamze S.'nin polise vurduğunu öğrenince onun üzerine yürüyüp, tepki gösterdi. Polis araya girerken, o anlar kameraya yansıdı. Gözaltına alınan Gamze S.'ye koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesildi, mukavemet ve hakaretten hakkında işlem başlatıldı.