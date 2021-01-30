Bursa'da hareketli dakikalar! Polise ateş açıp kaçtı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, alkollü olan ve elinde tabanca bulunan A.A. (25), kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. A.A., yaklaşık 35 kilometrelik takibinin ardından Gemlik ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin elindeki tabancayla çevrede bulunan vatandaşlara tehditler savurduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli A.A., elindeki tabancayla polis ekiplerine 2 el ateş etti.