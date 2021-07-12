Ablasını odaya kilitleyip balkondan rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı

Daha sonra takviye olarak bölgeye Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı polisler yönlendirildi.

Ablasını odaya kilitlediği belirlenen Halil A. ile karşı binanın balkonundan iletişim kuran emniyet yetkilileri, onu ikna etmeye çalıştı.