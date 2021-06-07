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Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın

İsmail Hakkı SEYMEN- Derya EVREN/BURSA, (DHA) |  07 Haziran 2021 Pazartesi - 13:29 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 14:51

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tonlarca atık, küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Mudanya ilçesinde, İzmir yolunun Balabancık mevkisi yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin açık alanında, saat 12.30 sıralarında, yangın başladı.
 
Tesisin atık toplama noktasında çıkan yangın, kısa sürede büyürken, kentin birçok noktasından da görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 
 
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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
 
Bursa’nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi. 
 
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KONTROL ALTINDA
 
Bursa’nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tonlarca atık, küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 
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