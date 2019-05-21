Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4'ü örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 16 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Diğer 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar da devam ediyor.



