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Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 9:30 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 9:30

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri  ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet  evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki  baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve  memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.
 
Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

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