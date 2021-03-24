Bursa'da fabrika yangını! 50 milyon lira zarar

Bursa'nın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, başka bir mobilya fabrikasına daha sıçradı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 3 fabrikada 50 milyon lire hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, 2'nci Cadde üzerinde bulunan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan başka bir mobilya fabrikasına da sıçradı. Yangını fark eden bazı işçiler fabrika binasını terk ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikada kalan işçilerin tahliye edilmesi için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

3 FABRİKA KULLANILMAZ HALE GELDİ; ZARAR 50 MİLYON LİRA

Bursa'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüdü. Geceyi aydınlatan alevler, yanan fabrikanın yanında bulunan başka bir mobilya fabrikası ile bir kumaş boyama fabrikasına sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 3 fabrikada 50 milyon lire hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.