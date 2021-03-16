Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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- Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
AA | 16 Mart 2021 Salı - 7:39 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 7:39