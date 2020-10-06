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Bursa'da ayağından zincirlenmiş bir çocuk evinde çıkan yangından kurtarıldı

AA |  06 Ekim 2020 Salı - 22:15 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 22:15

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, ayağından zincirlenmiş halde bulunan 10 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'ndeki müstakil bir evde  yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay  yerine geldi. Eve giren ekipler, bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış  haldeki Eyüp B. (10) ile karşılaştı. Balta ile zinciri koparan ekipler, küçük  çocuğu dışarı çıkardı.
 
 
Yangında bir ayağından yaralanan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesine  kaldırıldı.
 
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına  alındığını, evi yanan ailenin diğer fertlerinin ise başka bir eve  yerleştirildiğini ve ihtiyaçlarının temin edildiğini söyledi. Çocuğu zincirle  bağlayan baba Mehmet B'nin ise gözaltına alındığını belirten Seyitoğlu, olayın  takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.
 

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