Bursa'da akılamaz olay! Televizyon izlerken hayatının şokunu yaşadı

Necmettin Durgut (45) yönetimindeki 16 PH 178 plakalı TIR, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, önce yol kenarındaki bir barakaya çarptı ardından da tek katlı eve girdi. Kazada evde televizyon izleyen Ferhat Aslan, yıkılan duvar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Aslan, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de enkaz altında kalan olup olmadığını kontrol etti.

Kazada park halindeki hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi

’ARACIN ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM’

Ferhat Aslan, "Annemden su istediğim sırada sesi duydum. TIR, karşı taraftaki garaja çarpıp, benim olduğum odanın duvarına vurdu. Ses nedeniyle pencereye yaklaşmıştım, aracın üzerime geldiğini görünce geri çekildim. Yıkılan duvardan parçalar üzerime geldi. Ayağımdan yaralandım. Sonra aracı geri çektiler. Dışarıya çıkıp, yaralanan var mı diye baktım" dedi.