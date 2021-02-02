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Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 8:42 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 8:42

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.


Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen  adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında  bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi ve arama  yapıldı.
 
Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda  kişi yakalandı.
 
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu ile ruhsatsız  silahlar ele geçirildi.
 
Bazı adreslerde dışarıyı gözetlemek için kurulu olan güvenlik  kameraları dikkati çekti.
 

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