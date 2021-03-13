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Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında flaş gelişme

AA |  13 Mart 2021 Cumartesi - 22:02 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 22:02

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan TIR'ın sürücüsü hakimlikçe tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
 
F.E. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı TIR, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Bursa-Ankara Kestel trafik kazası
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