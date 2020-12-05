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Bursa Büyükşehir "immün plazma bağış seferberliği" başlattı

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:11

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin hayata tutunmaları için immün plazma bağış seferberliği başlattı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Haydi Bursa, sen  de plazma bağışla, herkes hayata tutunsun" sloganıyla planlanan kampanya  kapsamında, koronavirüsü atlatmış ve hastalığın üzerinden 28 gün geçmiş kişiler,  kan bağışında bulunarak, hastanede tedavi görenler için umut olacak.

Kampanyaya katılanlar ambulanslarla evlerinden alınacak ve Kızılay Kan  Merkezinde bağış yaptıktan sonra ambulanslarla evlerine bırakılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı  Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, maske, mesafe ve hijyen  kurallarına uyarak, özlenen günlere

"Kovid-19 ile mücadele eden hastalara destek olmak için yeni bir  süreci devreye aldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, plazma bağış  seferberliği başlatıyoruz. Hastalığı geçirmiş, şifa bulmuş ve üzerinden 28 gün  geçenleri hastanelerde şifa bekleyenler için plazma vermeye davet ediyoruz.  4441600 numaralı çağrı merkezini arayarak plazma bağış başvurusu yapan  hemşehrilerimizi, ücretsiz olarak ambulanslarımızla evlerinden alıp Kızılay Kan  Merkezi'ne götürecek ve plazma bağışı gerçekleştikten sonra evlerine geri  getireceğiz."

 

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