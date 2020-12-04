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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş duyurdu: 50 indirim uygulanacak

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 19:22 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 19:22

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen esnaf için hazırladığı "Esnaf Destek Paketi"ni hayata geçirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden en fazla etkilenenler arasında  ekonominin bel kemiği olan esnafın olduğunu belirtti. Esnafın salgın sürecinden  en az etkilenerek çıkması için gayret gösterdiklerini aktaran Aktaş, şunları  kaydetti:
 
"Bu doğrultuda bazı çalışmalar yaptık. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar  Odaları Birliği (BESOB), Bursa Kent Konseyi ve ekip arkadaşlarımızla süreci  değerlendirdik ve 'Esnaf Destek Paketi' hazırladık. İçişleri Bakanlığı genelgesi  kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir karar alacağız. İş yeri  kapanan işletme sahiplerinin mesken su faturalarına 1 Aralık'tan itibaren en az 3  ay boyunca yüzde 50 indirim uygulayacağız. Süreç uzarsa bizler de süreyi  uzatacağız. İş yerini kapatmak durumunda kalan işyeri sahipleri ve bu  işyerlerinde çalışan vatandaşlar için 70 bin gıda destek paketi hazırlıyoruz.  Paketlerimiz kaliteli ve bir aileye yetecek şekilde olacak. İş yerini kapatmak  durumunda kalan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve  işgaliye ücretlerini almayacağız. Bu süreçte işyerlerindeki faaliyetlerini  durdurmak durumunda kalan esnafa, önceki dönemdeki belediye alacaklarından dolayı  herhangi bir yasal takip yapılmayacak."
 
Tüm pazarcı esnafına maske ve siperlik dağıtımı yapacaklarını da  duyuran Aktaş, C vitamini destek paketi dağıtımını da sürdüreceklerini bildirdi.
 
Dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan aynı hassasiyetle  sürdüreceklerinin aktaran Aktaş, "Bugün itibarıyla başlattığımız esnaf destek  paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arzu eden herkes şartları  uyuyorsa müracaatta bulunabilir. Gerekli çalışmalar da bizim tarafımızdan yerine  getirilip gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Sunduğumuz paketin belediyemize  maliyeti yaklaşık 26 milyon liradır. Duamız, bu sıkıntının en kısa zamanda  aşılmasıdır." ifadelerini kullandı.
 

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