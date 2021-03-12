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Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası

AA/DHA |  12 Mart 2021 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 19:01

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan kaza ile ilgili bilgiler veren Vali Canbolat, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u ağır 21 kişinin yaralandığını söyledi.


Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun  karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
 
Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.
 
 
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk  edildi.
 
VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
 
Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "İlk andan itibaren olaya müdahale ettik. Olayın gelişme şeklinin görüntüleri var, sizler de görmüşsünüzdür. Tahminimiz, TIRın freninin patlaması sonucu olan bir kaza. Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulanslarımızı, polislerimizi, trafik ekiplerimizi, AFAD ekiplerimizi sevk ettik. Olaya müdahale ediyoruz. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var, yaralı olanların tamamının hastaneye sevkini yaptık. Şu an yol açma ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 9u ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allahtan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
 
 

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Bursa Ankara zincirleme kaza
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