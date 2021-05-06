Burs ve kredi müjdesi! Bakan duyurdu, 10 Mayıs'a kadar...
06 Mayıs 2021 Perşembe - 10:08 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 10:28
Burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Mayıs ayı ödemeleri bugün başladı. 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.
Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.