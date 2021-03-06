Burs ödemeleri ne zaman? Mart ayı KYK bursu ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!

Yüzbinlerce üniversite öğrencisi bekliyordu. Ve belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Bakan Kasapoğlu 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin yatırılacağını açıkladı. Peki, Mart ayı KYK bursu ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK yatma günleri belli oldu mu? İşte 2021 KYK burs yatma tarihleri...

Üniversite öğrencilerine müjde... Bakan açıkladı. Burs ödemelerinin tarihleri resmen belli oldu. Müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu verdi. Bakan Kasapoğlu 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin yatırılacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu üniversite öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Peki, KYK hangi gün yatacak? Mart ayı KYK bursu ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK yatma günleri belli oldu mu? İşte 2021 KYK burs yatma tarihleri...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK YATMA GÜNLERİ BELLİ OLDU!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını bildirdi. Mart ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Mart'ta, '2' olanlar 7 Mart'ta, '4' olanlar 8 Mart'ta, '6' olanlar 9 Mart'ta, '8' olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor.

KYK BURSU NE KADAR ÖDENİYOR?

2021'de kredi ve ya burs 650 lira olarak yatırılıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak uygulanacak.