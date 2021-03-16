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Burs kararı! Kapsam genişletildi

AA |  16 Mart 2021 Salı - 13:48 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 13:48

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu bursunun kapsamını genişlettiklerini belirterek, "2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz." dedi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim  Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı  sağlayan mutabakat metninin ardından bugün 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile  daha mutabakat imzaladı.
 
Kasapoğlu, Bakanlıkta düzenlenen, milli sporculara ortaokul ve  liselerde yüzde 100 burs imkanı sağlayan Milli Sporcu Bursu Protokol Töreni'nde  yaptığı konuşmada, daha önce 52 vakıf üniversitesiyle "Türk Sporuna  Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı attıklarını  hatırlattı.
 
Bu mutabakatla milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz  eğitim görmelerinin önünü açarak, önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturduklarını  dile getiren Bakan Kasapoğlu, gençlere hem sportif kariyer hem de akademik  kariyer yapma imkanı sunduklarını vurguladı.
 
Söz konusu çalışmanın, gerek akademi dünyasının, gerek Gençlik ve Spor  Bakanlığının, gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve  sporculara yönelik geniş vizyonunu ifade eden çok kıymetli bir çalışma olduğuna  işaret eden Kasapoğlu, çalışmanın en başından beri bu konuya dahil olması ve  süreci anbean takip etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporculara ve gençlere  verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
 
Bakan Kasapoğlu, 2020 Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarına göre 76  sporcunun bu burstan faydalandığını anımsatarak, bu sporcuların Koç, Sabancı,  Bahçeşehir, TOBB, Medipol, Türk Hava Kurumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi en  yüksek puanlı okulların da yer aldığı 26 üniversiteye kayıt yaptırdıklarını  anlattı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Sporcularımız bu okullarda tıp, mühendislik, psikoloji, işletme,  uluslararası ilişkiler, hukuk, yazılım mühendisliği, biyomedikal gibi bölümlerde  üniversite hayatlarına başlamış oldular… Aynı zamanda bu 76 sporcumuz, diğer  arkadaşlarının da gelecekte akademik kariyer yoluna dahil olmaları için de öncü  bir role sahip oldular. Ben bütün gençlerimize başarılar diliyor, bütün  sporcularımızı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum. Sporcu bursunun hayata  geçmesinde emeği geçen herkese de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."
 
Kasapoğlu, yükseköğretim bursunun, sporcu altyapısındaki sürekliliğin  sağlanması için önemli teşvik unsurlarından biri olduğunu, bütün eğitim  basamaklarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi ve zincirin bütün halkalarının  tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, bugün imzaladıkları protokolle  sporcu bursunun kapsamına ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini bildirdi.
 
"Her madalyanın arkasında bir fedakarlık hikayesi var"
 
Gelişmiş pek çok ülkenin; sanat, spor ve bilim alanında üstün  yetenekli gençlerini geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemler hayata  geçirdiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
 
 "Çünkü yetenekli bireyler, toplam nüfusun en fazla yüzde 3 civarındaki  kısmını oluşturmakta ve bu bireyler toplumların geleceğinin şekillenmesinde  kritik roller üstlenmektedir. Yaşıtlarından farklı gelişime ve potansiyele sahip  gençlerin başarılı olmaları ya da potansiyellerini bütünüyle açığa  çıkarabilmeleri için farklılaştırılmış bir programa tabi tutulması gerekiyor.  Spor alanında da aynı durum söz konusu… Yetişen her şampiyonun, uluslararası  ölçekte alınan her madalyanın, ülkeler için birer prestij unsuru olma özelliği  var. Bu durum sosyal, kültürel, hatta ekonomik olarak bir ülke için çok önemli  bir durum. Yani sportif başarı, fiziksel aktiviteden çok daha fazlasına temas  eden bir olgu… Başarı ise asla tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Her  madalyanın arkasında bir özveri, çaba, fedakarlık hikayesi var. Gerek  sporcularımızın, gerek antrenörlerimizin gerekse çok kıymetli ailelerimizin  özverileri, emekleri var. Bu sporcular, çok küçük yaşlardan itibaren son derece  disiplin içerisinde sürdürülen bir hayata dahil oluyorlar. Yedikleri, içtikleri,  sosyal hayatları, egzersizleri, boş zaman aktiviteleri, eğlenceleri, tatilleri  hayatlarına etki eden her şey kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Antrenman  salonları, spor salonları, sahalar adeta ikinci bir ev haline geliyor. Artistik  Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde Türk spor tarihinde ilk defa altın  madalya kazanan, gururumuz İbrahim Çolak çok güzel bir cümle kurmuştu; 'O 50  saniye için 19 yıl çalıştım' demişti. İşte ortaya konan özveriyi özetleyen cümle  tam olarak budur."
 
 "Aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya itiliyorlardı"
 
Bakan Kasapoğlu, akademik başarı için de uzun saatler planlı ve  programlı ders çalışmak gerektiğine dikkati çekerek, "İşte bu noktada  sporcularımız, ikisi için de yeterli zamanı bulamamanın sıkıntısını çekiyorlardı.  Çocuklarının istikbalini düşünen aileler, eğitim veya spor arasında seçim yapmaya  itiliyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz, süreci müstakil olaylar  ekseninde değil, büyük resmin tamamını kapsayacak nitelikte ele aldık." diye  konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  döneminde başlattığı sporda tesisleşme devrimini esas alarak, 19 yıl boyunca  ülkenin dört bir yanını spor tesisleriyle donattıklarını anlatan Kasapoğlu,  önceleri 1-2 branş için anca tesis erişimi sağlanabiliyorken bugün bütün  branşlarda 81 ilin tamamında sporu tabana yaydıklarını kaydetti. Köylere,  mahallelere kadar herkesin spora erişimini sağladıklarının altını çizen Bakan  Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Gençlerimiz daha nitelikli imkanlarla spora daha fazla dahil olmaya  ve potansiyellerini açığa çıkarmaya başladılar. Sonra ilkokul seviyesinde  uyguladığımız yetenek taramalarımızla potansiyeli olan çocuklarımızı keşfetme  yolculuğuna başladık. Milyonlarca gencimizi taradık. Yetenekleri olanları sporcu  eğitim merkezlerimizde ve olimpiyat hazırlık merkezlerimizde yetiştirme  programlarımıza dahil ettik. Sporcu gelişimiyle alakalı bütün çalışmaları, ilk  basamaktan itibaren gerçekleştiriyoruz. Bütün branşları kapsayan elit sporcu  sayımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Millet olarak verdiğimiz emeklerin  meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladığımızın altını çizmeliyim. Daha  önceleri ülkemiz için hayal olan atletizm, yüzme, cimnastik, modern pentatlon  gibi branşlarda bugün, tüm dünyanın ismini haykırdığı sporcularımız var. Pek çok  bireysel branşta iddiamız her geçen gün artıyor. Takım sporlarında gösterdiğimiz  ivmelenme herkesin takdirini ortaya koyuyor. Geleceğin parlayan yıldızının sporda  da Türkiye olacağının altını çizmek istiyorum."
 
  
Bakan Kasapoğlu, üniversite dönemine gelene kadar ortaokul ve lise  seviyelerinde eğitim-spor ikileminin başladığını ve gençleri huzursuz ettiğini  dile getirerek, "Özellikle ortaokul ve lise dönemi, profesyonel sporcuların  sportif kariyeri bırakmamaları anlamında çok kritik bir dönem."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun hizmetine dahil etmiş  oluyoruz"
 
 İlk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde bu  adımı atıp mutabakat imzaladıklarını, bugünse 11 okul ve 3 özel öğretim  derneğinin daha bu sürece dahil olduğunu ve sporculara ortaokul ve lise  seviyesinde de müjdeyi birlikte verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu,  şunları kaydetti:
 
"Bahçeşehir Kolejleri, Okyanus Kolejleri, Sınav Kolejleri, Final ve  Hedef Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, TED  Kolejleri, Doğa Kolejleri, Nesibe Aydın Okulları ve Bilnet Okulları ile Tüm Özel  Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği  (ÖZKURBİR) ve Türkiye Özel Okullar Derneğine (TÖZOK) bağlı okullarda  ortaöğretimde yüzde 100 sporcu bursu imzalarımızı atıyoruz. Ayrıca Özel Öğretim  Derneği, seferberliğimize desteği kontenjanını ve Çözüm Kolejleri'ni de dahil  ederek artırdı. Bugün imzalayacağımız mutabakatla 2 bin 971 kontenjanı daha Türk  sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Özel  okullarımızın ve kolejlerimizin büyük bir kısmında da artık sporcularımız tam  burslu… Hiçbir yeteneği heba etmeyeceğiz. Sporcularımız mutlu olacak. Bütün  eğitim basamaklarında, sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde bundan  sonra hiçbir engel kalmayacak. Aynı zamanda okullarımız da istedikleri sporcuya  burs verme imkanına sahip oluyorlar. Pek çok kolejimizin sportif hedefleri var.  Bu kolejlerimizin pek çok branşta yıldızlarda, ulusal ve uluslararası  şampiyonalarda büyük hedefleri var. İşte bu mutabakat, kolejlerimize branşlarda  derinleşebilme fırsatını da vermiş oluyor."
 
Bakan Kasapoğlu, bundan sonraki çalışmalarının, sporcuların kamp ve  antrenman programlarına göre derslerde ve sınavlarda esnek bir uygulamaya tabi  tutulmasına yönelik olacağını belirterek, "Siz değerli okullarımızın her konuda  hassas olduğunuz gibi, bu hususta da gerekeni layıkıyla hayata geçireceğinize  karşı en ufak bir şüphem yok. Sizler Türk sporu için elinizi taşın altına  koydunuz. Sizler gençlerimizin heba olmaması için büyük bir fedakarlık örneği  gösterdiniz. Üniversitelerimizle birlikte el ele vererek, bir mağduriyeti ortadan  kaldırdınız. Bakanlık olarak bize de güç verdiniz. Türk sporu, sporcularımız ve  ailelerimiz adına hepinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Kasapoğlu, bu okullarda eğitim gören sporcuların, dünyanın her  yerinde hem Türkiye'yi hem de okullarını temsil edeceklerini, alacakları  madalyalarla herkesi gururlandırmakla kalmayarak eğitim gördükleri kurumların  marka değerine de ciddi katkılar sağlayacaklarını söyledi.
 
Bakan Kasapoğlu, önlerinde Tokyo Olimpiyatları'nın bulunduğunu  hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
 
 "İnşallah sporcularımız oradan da madalyalarla, tarihimize yeni  başarıları ekleyerek dönecek. Bu vesileyle her adımda gençleri düşünen,  gençlerimizin gelişimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yaptığı her  konuşmada, verdiği her mülakatta önce gençler, önce fırsat eşitliği, önce  gençlerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması diyen, gençlerimizin gelişimi  için desteklerini asla esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bugün bizlerle  beraber olan ve sporcu bursu seferberliğimize omuz veren özel okullarımızın ve  kolejlerimizin değerli temsilcilerine, kıymetli hocalarımıza, spor kulüplerimize,  federasyonlarımıza, paydaşlarımıza ve spor camiamızın değerli isimlerine bir kez  daha teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl fakültelerde yerini alan 76 sporcumuzu  yürekten kutluyorum. Ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde tüm sporcularımızı  bu güzel imkandan ivedilikle faydalanmaya davet ediyorum. Yarınlarda daha fazla  sporcu doktor, sporcu mühendis, sporcu avukat, sporcu sosyal bilimci göreceğiz.  Bu hepimizi gururlandırıyor."
 

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