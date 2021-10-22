Burs başvuruları ne zaman başlayacak, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs başvurusu…

KYK burs başvurusu ne zaman, burs başvuruları başladı mı? Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini merak içinde bekliyor. Geri ödemeli olan kredi imkanı ile karşılıksız olarak verilen burs imkanından yararlanmak isteyenler öğrenciler arama motorlarına yönelerek KYK burs başvuru tarihi ne zaman sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

KYK burs başvuruları başladı mı, KYK burs başvuru tarihi ne zaman? Üniversite öğrencisi KYK burs başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çeviren öğrenciler burs ve kredi başvurularını e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı.

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.