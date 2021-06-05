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Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 sivil hayatını kaybetti

05 Haziran 2021 Cumartesi - 15:19 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 15:27

Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti.


Burkina Faso haber ajansı AIB'nin haberine göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece, kuzeyde yer alan Sahel bölgesindeki Yaghga köyüne gelen teröristler etrafa ve köylülerin üzerine ateş açmaya başladı.
 
Saldırganlar, bölge halkına ait evleri ve pazar yerini de ateşe verdi. Terör saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Kabore, bu geceden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor.
 
Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.
 

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