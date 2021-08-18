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Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 22:39 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 22:39

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde sivil ve güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 47 kişi yaşamını yitirdi, en az 19 kişi yaralandı.


İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, asker ve gönüllü  sivil savunma personelini taşıyan bir konvoyun Soum ilçesinin Gorgadji mevkisinde  terör saldırısına uğradığı bildirildi.
 
Saldırıda 30 sivil, 14 güvenlik gücü ve güvenlik güçlerine yardım eden  3 gönüllünün hayatını kaybettiği belirtildi.
 
En az 19 kişinin yaralandığı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin 58  teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
 
Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı  terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık  saldırı düzenliyor.
 
Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri  operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü  zayıflatamıyor.
 
Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500  kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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Burkina Faso Sahel sivil ve güvenlik
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